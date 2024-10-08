Кораблі з СПГ розвертаються до Європи, реагуючи на зростання цін

Вантажі зі скрапленим природним газом переспрямовуються з Азії в Європу після того, як побоювання розгортання війни на Близькому Сході призвели до зростання цін у Нідерландах. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження руху суден Bloomberg і Kpler, три танкери СПГ, які перевозили суперохолоджене паливо з США, змінили курс минулого тижня після того, як спочатку прямували до азійських країн, включаючи Китай і Південну Корею.

Відволікання відбуваються, коли європейські ф'ючерси підскочили, досягнувши 4 жовтня найвищого рівня цього року, через занепокоєння збільшенням ризику для постачань на Близькому Сході, якраз на початку опалювального сезону. Вони також ілюструють гнучкість того, куди можуть спрямовуватися потоки США, і сильну конкуренцію за постачання з Європи й Азії, двох найбільших регіонів споживання.

Трейдери кажуть, що зміна маршруту вантажів була реакцією на ціни, а не будь-якими фундаментальними змінами попиту. Нідерландські газові ф'ючерси підскочили на 29% із середини вересня.

«Однак із незначним зростанням загального обсягу постачань СПГ взимку Європі доведеться продовжувати конкурувати зі зростаючим азійським ринком за обмежені доступні гнучкі обсяги», - сказав Джошуа Бело-Осагі, аналітик Timera Energy.

Судно LNG Endeavour у п'ятницю змінило напрямок у південній Атлантиці, щоб узяти курс на північ, свідчать дані відстеження руху суден. Згідно з даними розвідувальної компанії Kpler, його переспрямували з Китаю у Європу, хоча точне місце призначення ще невідоме.

Vivit Arabia LNG прямувала до Чаттограма (Бангладеш) до середи, коли потім повідомила про пункт призначення британський Мілфорд-Хейвен, свідчать дані Bloomberg. Через кілька днів Marvel Dove, який прямував до Південної Кореї, змінив маршрут на Бельгію.

Минулого місяця щонайменше два вантажі змінили курс з Європи на Азію на тлі підвищення попиту там.