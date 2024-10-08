Темпи сівби озимих с/г культур випередили минулорічні - Мінагрополітики

Аграрії всіх областей України станом на 8 жовтня засіяли 3,8 млн га озимими порівняно з 2,8 млн га за минулий тиждень, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, озиму пшеницю посіяно на 2,6 млн га (тижнем раніше цей показник становив 1,7 млн га), ячмінь - на 208,7 тис. га (119,4 тис. га), жито - на 45,9 тис. га (34,8 тис. га), ріпак - на 986,4 тис. га (932,9 тис. га).

За інформацією міністерства, лідирують із посіву озимих зернових аграрії Тернопільської області, які засіяли 165,8 тис. га, що становить 84,2% від планових, Волинської - 127,5 тис. га (77%), Полтавської - 182,7 тис. га (73,5%) і Черкаської - 119,2 тис. га (71,9%) областей. Аграрії дев'яти областей завершили сівбу озимого ріпаку.

Станом на аналогічну дату роком раніше в Україні було засіяно 3,7 млн га озимими культурами, з яких ріпаком - 1,111 млн га, пшеницею - 2,352 млн га, ячменем - 171 тис. га, житом - 60 тис. га.