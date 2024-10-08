Індустріальний парк Future Industry Hub з інвестиціями близько 1 млрд грн спеціалізуватиметься на м'ясопереробці

Індустріальний парк Future Industry Hub на Хмельниччині, зареєстрований урядом минулого тижня, має намір стати потужним хабом м'ясопереробної галузі: на площі 10 га інвестори створять підприємства з переробки свинини і курятини та розмістять комплекс із виробництва м'ясних напівфабрикатів, ковбас і консервів і холодильний цех для зберігання м'яса, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в групі компаній VITAGRO.

"Орієнтовні загальні інвестиції в проєкт оцінюються на рівні 1 млрд грн, з яких частина - власні кошти групи компаній VITAGRO", - зазначили в групі.

Уточнюється, що власні кошти будуть спрямовані на підготовчі та земельні роботи на ділянці, проєктування, мережеве підключення, інфраструктурну підготовку об'єкта, узгодження та введення в експлуатацію, і цей етап інвестори планують завершити до кінця 2025 року. Паралельно група компаній VITAGRO працює з майбутніми резидентами індустріального парку і залучатиме від них додаткові інвестиції.

"Наше завдання - створити умови, за яких в Україні загалом і на Хмельниччині буде більше інноваційних та екологічно чистих підприємств, що забезпечують глибоку переробку продукції тваринництва та створюють більше доданої вартості. Це дасть змогу українській економіці з сировинної поступово ставати високотехнологічною", - зазначив директор з розвитку та інвестицій групи компаній VITAGRO Сергій Савчук.

За умовами проєкту, у Future Industry Hub створять щонайменше 350 робочих місць, із яких близько 300 - це працівники промислових підприємств індустріального парку, а решта 50 - адміністративний персонал.

Заробітна плата в індустріальному парку, за оцінками його ініціаторів, планується на 30-45% вищою за середню заробітну плату в регіоні.

У групі додали, що після повного введення в експлуатацію та побудови всіх підприємств завдяки індустріальному парку до місцевого бюджету Волочиської ОТГ Хмельницької області щорічно додатково надходитиме понад 13 млн грн податків та інших відрахувань.

VITAGRO - одна з великих українських груп з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній та хімічній галузях, що веде свою діяльність з 1998 року. Група володіє підприємствами в Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Її земельний банк становить близько 90 тис. га. Група також опікується тваринництвом, садівництвом, відновлюваною енергетикою, виробництвом добрив і комбікормів, а також будівництвом і виробництвом будівельних матеріалів. Головний офіс VITAGRO розташований у Хмельницькому.