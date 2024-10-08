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АНАЛІТИКА

USAID оголосив про грантову програму з компенсації 30% вартості техніки для перевалки зерна

 

Проєкт USAID "Економічна підтримка України" (USAID) оголосив про старт грантової програми з компенсації щонайменше 20 українським сільськогосподарським логістичним компаніям 30% вартості техніки для перевалки зерна від ТОВ "Завод Кобзаренка", повідомила пресслужба донорської організації у фейсбуці.

"Програма підтримки українських агрокомпаній від USAID передбачає, що підприємство купує обладнання у виробника за 70% його вартості, 30% - компенсує Проєкт USAID. Очікується, що така підтримка бізнесу збільшить експортно-перевантажувальні потужності зернових на 2,5 мільйони тонн на рік", - наголошується в повідомленні.

Придбати обладнання зі знижкою 30% можуть мікро-, малі та середні підприємства, річний дохід яких не перевищує суму, еквівалентну EUR40 млн.

Ця програма недоступна агрохолдингам і компаніям, які вже отримали допомогу від USAID або отримають її найближчим часом, додали в донорській організації.

У межах програми підтримки компанії можуть придбати техніку, яка допоможе підвищити ефективність процесів перевалки зерна на всіх ключових вузлах експортного шляху, а саме: мобільний розвантажувач вагонів РВМ-180, наземний перевантажувальний бункер БНП-12 "Ковчег", стрічковий навантажувач СН-25 в електричному виконанні.

Проєкт USAID висловив готовність компенсувати 30% вартості для 51 од. техніки від "Заводу Кобзаренка".
 

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