USAID оголосив про грантову програму з компенсації 30% вартості техніки для перевалки зерна

Проєкт USAID "Економічна підтримка України" (USAID) оголосив про старт грантової програми з компенсації щонайменше 20 українським сільськогосподарським логістичним компаніям 30% вартості техніки для перевалки зерна від ТОВ "Завод Кобзаренка", повідомила пресслужба донорської організації у фейсбуці.

"Програма підтримки українських агрокомпаній від USAID передбачає, що підприємство купує обладнання у виробника за 70% його вартості, 30% - компенсує Проєкт USAID. Очікується, що така підтримка бізнесу збільшить експортно-перевантажувальні потужності зернових на 2,5 мільйони тонн на рік", - наголошується в повідомленні.

Придбати обладнання зі знижкою 30% можуть мікро-, малі та середні підприємства, річний дохід яких не перевищує суму, еквівалентну EUR40 млн.

Ця програма недоступна агрохолдингам і компаніям, які вже отримали допомогу від USAID або отримають її найближчим часом, додали в донорській організації.

У межах програми підтримки компанії можуть придбати техніку, яка допоможе підвищити ефективність процесів перевалки зерна на всіх ключових вузлах експортного шляху, а саме: мобільний розвантажувач вагонів РВМ-180, наземний перевантажувальний бункер БНП-12 "Ковчег", стрічковий навантажувач СН-25 в електричному виконанні.

Проєкт USAID висловив готовність компенсувати 30% вартості для 51 од. техніки від "Заводу Кобзаренка".