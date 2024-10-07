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Зеленський підписав закон про створення реєстру українських виноробів

14:46 07.10.2024 |

Новини АПК, Право

 

Президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон "Про виноград, вино та продукти виноградарства".

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики

"Основна мета закону - приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства та імплементації положень Регламентів ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства, енологічних практик, виробництва ароматизованих винних продуктів, використання і захисту географічних зазначень вин, ароматизованих винних продуктів, та контролю у сфері виноградарства та виноробства", - зазначається у повідомленні Комітету.

Основними положеннями закону передбачається:

* ️привести терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва продуктів виноградарства та виноробства, ароматизованих винних продуктів, а також деякі енологічні практики та обмеження у відповідність до вимог, прийнятих в країнах ЄС;

* ️запровадити вимоги для виробництва і обігу вин, продуктів виноградарства та виноробства, ароматизованих винних продуктів із географічними зазначеннями, аналогічні до сучасних правил в країнах ЄС;

* ️визначити механізм захисту на території України географічних зазначень;

* ️створити єдину державну інформаційну систему "Виноградарсько-виноробний реєстр";

* ️передбачити можливість державної підтримки виноградарства та виноробства;

* ️імплементувати правила щодо маркування та представлення виноробної продукції;

* ️встановити принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції від виноградного куща до кінцевого продукту, визначити контролюючі установи та їх повноваження, конкретизувати санкції, які встановлюються за порушення вимог, встановлених законом.

Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому відповідний урядовий законопроєкт №9139 наприкінці серпня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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