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Бахматюк уклав мирову угоду з кредитором, який хотів судитися з ним у США
13:46 07.10.2024 |
Аграрна компанія UkrLandFarming Олега Бахматюка повідомила, що позови її найбільшого кредитора Gramercy Funds Management LLC проти бізнесмена були відхилені по суті після того, як сторони уклали конфіденційну мирову угоду. Про це йдеться на сайті UkrLandFarming.
У 2022 році Gramercy, називаючи себе найбільшим власником облігацій UkrLandFarming і Avangardco, звинуватила українського бізнесмена в організації шахрайської схеми з виведення майже $1 млрд активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і в трасти Вайомінгу - за межі досяжності власників облігацій. У Вайомінгу діє особливе законодавство про структуру компаній, що дозволяє корпораціям приховувати свою власність.
Gramercy подала позов до федерального суду США проти Бахматюка та американця Ніколаса Піацци. Компанія також ініціювала окремий судовий розгляд на Кіпрі, який навіть видав всесвітній ордер на заморожування активів (worldwide freezing order) українського бізнесмена.
Тепер усі позови Gramercy відхилені, судові справи у США і на Кіпрі припинені.
"Кредитори, які ініціювали судовий процес, відмовляються від претензій без права на повторне подання після досягнення угоди щодо врегулювання їхніх претензій", - йдеться в повідомленні UkrLandFarming.
Бахматюк вважає цю угоду "позитивним розвитком" для постраждалого від війни холдингу. За його словами, угода може стати "віхою", яка допоможе врятувати компанії, задавши тон майбутнім переговорам із кредиторами. "Я вважаю це насправді перемогою. Це дуже вигідно для всіх сторін", - сказав Бахматюк.
Загальні збитки від військової агресії РФ для UkrLandFarming оцінюються на суму близько $1,2 млрд.
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