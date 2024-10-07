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Російська ракета влучила у відкритий трюм судна з кукурудзою
12:53 07.10.2024 |
Одна з російських ракет під час обстрілу у ніч проти 6 жовтня влучила у відкритий трюм судна з кукурудзою в українському порту. Про це повідомила Адміністрація морських портів України.
Вантажне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс знаходилося біля одного з причалів у морському порту Південний.
"Балістична ракета влучила прямо у відкритий трюм судна, завантажений кукурудзою. На борту перебувало близько 6000 тонн української кукурудзи, що вже наступного ранку мала відправитися до Італії. На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав", - йдеться в повідомленні.
АМПУ написало, що Росія заявила про знищення військового вантажу, але фотографії з місця події це спростовують.
"Цей інцидент є черговим доказом того, що Росія продовжує свій зерновий терор, намагаючись підірвати експортні можливості України та загрожуючи продовольчій безпеці світу", - сказано в повідомленні.
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