Російська ракета влучила у відкритий трюм судна з кукурудзою

Одна з російських ракет під час обстрілу у ніч проти 6 жовтня влучила у відкритий трюм судна з кукурудзою в українському порту. Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Вантажне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс знаходилося біля одного з причалів у морському порту Південний.

"Балістична ракета влучила прямо у відкритий трюм судна, завантажений кукурудзою. На борту перебувало близько 6000 тонн української кукурудзи, що вже наступного ранку мала відправитися до Італії. На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав", - йдеться в повідомленні.

АМПУ написало, що Росія заявила про знищення військового вантажу, але фотографії з місця події це спростовують.

"Цей інцидент є черговим доказом того, що Росія продовжує свій зерновий терор, намагаючись підірвати експортні можливості України та загрожуючи продовольчій безпеці світу", - сказано в повідомленні.



