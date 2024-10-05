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АНАЛІТИКА

Ціна 1 га с/г ділянок на торгах у рамках «Земельного банку» сягнула 38,7 тис. грн - міністр агрополітики

23:45 04.10.2024 |

Новини АПК

 

На аукціонах "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк", який реалізує Фонд держмайна України, відбулися аукціони з оренди чотирьох земельних ділянок у Вінницькій області площею 261 га, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у телеграмі.

Згідно з повідомленням, загальна стартова вартість ділянок сільгоспземлі була 1,1 млн грн, а в результаті торгів їх було передано в оренду за 10,1 млн грн, до яких буде додано понад 2 млн грн ПДВ. Середня вартість 1 га становила 38,7 тис. грн і зросла в середньому в 9,5 раза. Участь у чотирьох аукціонах взяли 27 учасників.

Коваль наголосив, що такий результат свідчить про велику зацікавленість ринку поборотися на прозорих і рівних умовах за можливість узяти державні сільгоспземлі в оренду на 14 або 25 років.

"Завдяки проєкту "Земельний банк" державний і місцеві бюджети наповнюватимуться. А "гордіїв вузол" у вигляді земельної корупції нарешті буде розрубано", - резюмував міністр агрополітики.

Як повідомлялося, з початку жовтня в рамках проєкту "Земельний банк" було передано в суборенду 1075 га державних сільгоспземель, за які держава отримає 35,4 млн грн (із ПДВ - 42,5 млн грн). Середня вартість гектара за перші 16 проведених аукціонів становила близько $800. "Земельний банк" стартував із Вінницької області. За перші 16 земельних ділянок змагалися 94 учасники. Висока конкуренція підвищила їхню вартість більше ніж у вісім разів порівняно зі стартовими цінами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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