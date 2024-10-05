Першим проєктом у програмі інвестиційних нянь став агрохолдинг «Астарта»

Першою компанією, яка скористалася можливостями закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні», стала «Астарта». Холдинг збудує агропереробний завод на Полтавщині.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає Укрінформ.

«В Україні стартувала програма державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями. Символічно, що першим проєктом, який отримав сприяння держави, став агропереробний завод. Його на Полтавщині збудує компанія «Астарта» Віктора Іванчика», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Кисилевського, новий завод з глибокої переробки сої матиме потужність 500 т продукції на добу. На ньому буде створено 110 робочих місць.

Інвестиції від «Астарти» становитимуть понад 76 млн євро. Зі свого боку держава гарантує звільнення імпортного обладнання від ввізного мита та імпортного ПДВ, а також звільнення від податку на прибуток терміном на 5 років.

Це дозволить компанії-виробнику реінвестувати значні кошти у подальший розвиток нового заводу. Загалом на таку підтримку можуть розраховувати будь-які промислові проєкти обсягом від 12 млн євро.

Кисилевський нагадав, що підтримка проєктів зі значними інвестиціями є однією зі складових державної політики «Зроблено в Україні». Вона включає інструменти розвитку виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор економіки і сприяння несировинному експорту.

Як повідомлялося, закон про інвестиційних нянь набув чинності 13 лютого 2021 року.

У квітні 2024 року Кабінет Міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів із інвестиціями на суму понад 12 млн євро.