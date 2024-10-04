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Українські аграрії вже зібрали понад 56 мільйонів тонн нового врожаю
17:24 04.10.2024 |
В Україні станом на 4 жовтня аграрії зібрали 56,6 млн тонн нового врожаю з площі 15,8 млн га.
Про це у Телеграмі повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає Укрінформ.
"Жнива йдуть за розкладом і з гарними показниками. Це важливо, бо, попри війну, продовольча безпека України - це і продовольча безпека планети", - написав Коваль.
Зокрема, зернових зібрали 37,3 млн т, олійних - 5,8 млн, а цукрового буряку накопали 3,5 млн т.
Зазначається, що обмолочено 100% площ пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Наразі завершується збирання проса та гречки. Триває обмолот кукурудзи, соняшнику, сої.
Лідерами за валовим збором зернових є сільгосптоваровиробники Одещини - 4,2 млн т, Полтавщини - 3,3 млн т та Вінниччини - 2,6 млн т.
За урожайністю зернових найкращі показники в аграріїв Хмельниччини - 64,3 ц/га, за ними сільгоспвиробники Буковини - 61,3 ц/га та Івано-Франківщини - 59 ц/га.
Як повідомлялось, вінницькі аграрії станом на 4 жовтня зібрали зернові та зернобобові на 70% площ, намолочено понад 2,6 млн т збіжжя.
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