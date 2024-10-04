Світові ціни на продовольство у вересні порівняно із серпнем зросли на 3% - ФАО

Світові ціни на продовольство у вересні порівняно із серпнем зросли на 3%, помісячна динаміка виявилася найзначнішою з березня 2022 року, повідомляється у щомісячному огляді ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Порівняно з вереснем минулого року нинішній індекс продовольчих цін ФАО був на 2,1% вищим, але він виявився на 22,4% нижчим за свій пік у 160,3 пункту в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові у вересні порівняно із серпнем зріс на 3%, але був на 10,2% нижчим за рівень вересня 2023 року. "Після зниження протягом трьох місяців поспіль світові ціни на пшеницю у вересні зросли, що, головним чином, пов'язано із побоюваннями щодо несприятливих погодних умов у деяких ключових експортерів, - йдеться в огляді. - Проте постачання з Чорноморського регіону за конкурентоспроможними цінами обмежили зростання цін".

Індекс цін на рослинні олії минулого місяця зріс на 4,6% порівняно зі серпнем і досяг свого найвищого рівня з початку 2023 року. Світові ціни на пальмову олію у вересні зростали четвертий місяць поспіль через побоювання, що обсяг його виробництва буде нижчим від очікуваного. При цьому світові котирування цін на олію відновилися. Відновленню граничних цін на соняшникову та ріпакову олії у вересні сприяло погіршення прогнозів пропозиції внаслідок скорочення виробництва відповідних олійних культур у поточному сезоні, пояснюється в огляді.

Індекс цін на молочну продукцію у вересні порівняно із серпнем зріс на 3,8%, у річному вираженні - на 21,7%. "Зростання цього індексу було зумовлене підвищенням цін на всі молочні продукти, при цьому найбільше зросли ціни на сухе незбиране молоко. Ціни на вершкове масло зростають одинадцятий місяць поспіль, чому сприяють високий імпортний і внутрішній попит, обмеженість запасів і скорочення постачання молока в Західній Європі, - йдеться в огляді. - Світові ціни на сир також зросли через високий світовий імпортний попит та обмежені можливості експорту в Західній Європі".

Індекс цін на м'ясо у вересні у місячному вираженні зріс на 0,4%, у річному - на 4,8%. Зростанню індексу сприяло підвищення цін на м'ясо птиці. Ціни на м'ясо великої рогатої худоби залишалися стабільними, не змінилися світові ціни на свинину. На баранину ціни трохи знизилися, що переважно було зумовлено, як і раніше, млявим імпортним попитом з боку Китаю.

Індекс цін на цукор у вересні порівняно із серпнем зріс на 10,4%, але виявився на 22,7% нижчим, ніж роком раніше. "Вересневе зростання було викликане побоюваннями щодо скорочення пропозиції на світовому ринку. Основним фактором зростання стало погіршення видів на врожай цукрової тростини в Бразилії через тривалу посушливу погоду та пожежі, які наприкінці серпня пошкодили поля. Зростанню також сприяли побоювання з приводу того, що рішення уряду Індії зняти обмеження використання цукрової тростини для виробництва етанолу може вплинути на її обсяги експорту цукру", - пояснюють автори доповіді.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.