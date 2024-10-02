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В Україні засіяли озимими 2,8 мільйона гектарів
09:25 02.10.2024 |
Українські аграрії станом на 1 жовтня засіяли 2,8 млн га озимих культур під урожай 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
"Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже 1,8 млн га. Озимого ріпаку посіяно 932,9 тис. га", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, озимої пшениці посіяно 1,7 млн га, ячменю - 119,4 тис. га, жита - 34,8 тис. га.
Лідерами по сівбі озимих зернових стали аграрії Волині - 97,5 тис. га (58,9%), Полтавщини - 136,8 тис. га (55%), Кіровоградщини - 173,4 тис. га (44,2%), Тернопільщини - 106,6 тис. га (54,1%).
Водночас аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Чернігівської та Львівської областей завершили сівбу озимого ріпаку.
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