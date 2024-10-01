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Земельний банк. В Україні відбувся перший аукціон з оренди держземлі
15:47 01.10.2024 |
В Україні відбувся перший земельний аукціон в рамках проєкту "Земельний банк", повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль.
За сільськогосподарську ділянку понад 115 га на Вінниччині на торгах 1 жовтня змагалися 14 учасників.
"Переможна ставка на її оренду - понад 3 млн грн", - повідомив міністр.
За даними Прозорро.Продажі, за стартової ціни лота 495 588 грн фермерське господарство "Гичак Я.К." з Крижополя Вінницької області запропонувало 3 020 001 грн, що становить річну суборендну плату.
Лише на гривню меншою була ставка сусіднього фермерського господарства "Садовий Ю.П.".
Протягом 20 робочих днів переможець зобов'язаний сплатити запропоновану вартість активу та додатково ПДВ - 604 000 грн. Тож загальний економічний ефект може становити понад 3,5 млн грн, додали у Фонді держмайна.
Після сплати орендар отримає у користування на 14 років земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 115,18 га. Цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства.
Загалом у вівторок, 1 жовтня, Фонд держмайна на платформі Прозорро.Продажі проведе 16 земельних аукціонів, а до кінця року планує виставити на електронні торги майже 100 000 га державних с/г земель у 20 областях.
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