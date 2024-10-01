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АНАЛІТИКА

Українська бавовна, яку висадили для виробництва пороху, дала перший врожай

12:26 01.10.2024 |

Новини АПК

 

В рамках експерименту в Україні посадили кілька імпортних сортів бавовнику для виробництва пороху. Востаннє бавовну в країні вирощували в середині 20 століття.

Про це йдеться у тексті ЕП.

Верховна Рада у травні 2024 року ухвалила закон, яким спростила імпорт сортів бавовника в Україну, а уряд розпочав експериментальний проєкт з його вирощування на півдні країни. Тестові поля знаходяться у двох локаціях на Одещині, мова йде про "декілька точок по 10 соток". На цих площах навесні засіяли 5 імпортних сортів.

У Мінагро вже отримали проміжні результати експерименту: сформувалися та відкрилися перші "коробочки" бавовни, а отже рослина може дозрівати в українському кліматі. Далі урожай збиратимуть у декілька етапів, аби передати бавовну в різних фазах дозрівання на експертизу до лабораторій Міноборони та Мінстратегпрому. Там мають визначити, чи підходить волокно для виробництва пороху для дальньої артилерії.

 

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