Фінансові новини
- |
- 01.10.24
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українська бавовна, яку висадили для виробництва пороху, дала перший врожай
12:26 01.10.2024 |
В рамках експерименту в Україні посадили кілька імпортних сортів бавовнику для виробництва пороху. Востаннє бавовну в країні вирощували в середині 20 століття.
Про це йдеться у тексті ЕП.
Верховна Рада у травні 2024 року ухвалила закон, яким спростила імпорт сортів бавовника в Україну, а уряд розпочав експериментальний проєкт з його вирощування на півдні країни. Тестові поля знаходяться у двох локаціях на Одещині, мова йде про "декілька точок по 10 соток". На цих площах навесні засіяли 5 імпортних сортів.
У Мінагро вже отримали проміжні результати експерименту: сформувалися та відкрилися перші "коробочки" бавовни, а отже рослина може дозрівати в українському кліматі. Далі урожай збиратимуть у декілька етапів, аби передати бавовну в різних фазах дозрівання на експертизу до лабораторій Міноборони та Мінстратегпрому. Там мають визначити, чи підходить волокно для виробництва пороху для дальньої артилерії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий генсек НАТО обіцяє наблизити вступ України в Альянс
ТОП-НОВИНИ
|Умєров звільнив чотирьох заступників, реформує систему оборонних закупівель
|НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg
|Мінфін готує масштабну перевірку ефективності податкових пільг. Це вимога МВФ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українська бавовна, яку висадили для виробництва пороху, дала перший врожай
|Україна починає будувати інфраструктуру для першої плавучої електростанції
|Пенсійний фонд у вересні направив на соціальні виплати ₴67,1 мільярда
|Держава компенсуватиме 15% вартості вітчизняного енергообладнання та спецтехніки
|Енергоатом вивів енергоблок із планового ремонту
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.10.24
|В Україні підписали перший договір на розмінування агроземель за держпрограмою
Бізнес
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс