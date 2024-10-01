Фінансові новини
- |
- 01.10.24
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні підписали перший договір на розмінування агроземель за держпрограмою
10:54 01.10.2024 |
Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем аукціону на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ним став оператор протимінної діяльності "Українські сервіси розмінування".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що компанія розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.
"Вперше в українській історії ми маємо підписану угоду з розмінування ділянки сільськогосподарського призначення, як результат відкритих торгів у системі Prozorro. Завдяки конкуренції початкова ціна знизилась на понад один мільйон гривень. Так держава отримає економію коштів, а фермер - повну компенсацію вартості розмінування від держави", - наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, у системі Prozorro відбулося вже 11 таких аукціонів. На торгах змагалося від 2 до 6 учасників. Падіння ціни під час торгів становило понад 18%, що зекономить для державного бюджету понад 44 мільйони гривень.
Територія, яку потрібно розмінувати в Шевченковому складається із 12 ділянок різного рівня складності. На них зафіксовані касетні боєприпаси, протипіхотні та протитранспортні міни, боєприпаси до стрілецької зброї.
Частина ділянок вкриті травою, на частині є також дерева і очерет. За розмінування ділянки оператор отримає 4,85 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров звільнив чотирьох заступників, реформує систему оборонних закупівель
ТОП-НОВИНИ
|НАТО очолив прихильник України, здатний впоратися з Трампом, - Bloomberg
|Мінфін готує масштабну перевірку ефективності податкових пільг. Це вимога МВФ
|Міністр фінансів: Дія City не приносить особливих бенефітів для держави. Може, в майбутньому
|Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українська бавовна, яку висадили для виробництва пороху, дала перший врожай
|Україна починає будувати інфраструктуру для першої плавучої електростанції
|Пенсійний фонд у вересні направив на соціальні виплати ₴67,1 мільярда
|Держава компенсуватиме 15% вартості вітчизняного енергообладнання та спецтехніки
|Енергоатом вивів енергоблок із планового ремонту
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.10.24
|В Україні підписали перший договір на розмінування агроземель за держпрограмою
Бізнес
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2
|Шкідливе ПЗ Infostealer обходить новий захист браузера Chrome
|Чипсет MediaTek Dimensity 9400 перевершив Apple A18 Pro в тесті продуктивності GPU
|SpaseX запустить за два роки близько п'яти безпілотних кораблів Starship на Марс