В Україні підписали перший договір на розмінування агроземель за держпрограмою

Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем аукціону на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ним став оператор протимінної діяльності "Українські сервіси розмінування".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що компанія розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.

"Вперше в українській історії ми маємо підписану угоду з розмінування ділянки сільськогосподарського призначення, як результат відкритих торгів у системі Prozorro. Завдяки конкуренції початкова ціна знизилась на понад один мільйон гривень. Так держава отримає економію коштів, а фермер - повну компенсацію вартості розмінування від держави", - наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, у системі Prozorro відбулося вже 11 таких аукціонів. На торгах змагалося від 2 до 6 учасників. Падіння ціни під час торгів становило понад 18%, що зекономить для державного бюджету понад 44 мільйони гривень.

Територія, яку потрібно розмінувати в Шевченковому складається із 12 ділянок різного рівня складності. На них зафіксовані касетні боєприпаси, протипіхотні та протитранспортні міни, боєприпаси до стрілецької зброї.

Частина ділянок вкриті травою, на частині є також дерева і очерет. За розмінування ділянки оператор отримає 4,85 млн грн.