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Врожай ранніх зернових цьогоріч на 2% менший - міністр агрополітики
15:53 30.09.2024 |
Цього року Україна зібрала ранніх зернових на 2% менше, ніж торік, а недобір пізніх культур подекуди сягає 15%.
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes.
"Ми недоотримали близько 2% ранніх зернових порівняно з минулорічним врожаєм. Ця група не так постраждала, як посів пізніх культур. Найбільше дісталось сої, гречці, кукурудзі, соняшнику. У них недобір близько 10-15%, залежно від регіону", - зазначив міністр.
За його словами, зменшення врожаю не вплине критично на продовольчу безпеку країни. За попередніми оцінками, врожай кукурудзи становитиме 25 млн т, соняшнику - 12 млн т, а сої - 5 млн т.
Коваль зазначив, що у новому сезоні структура посівів залишиться на минулорічному рівні. Однак, стосовно озимого ріпаку він висловив побоювання через нестачу вологи для його сівби.
Міністр спрогнозував, що під урожай 2025 року буде посіяно близько 5 млн га озимих.
Як повідомлялось, в Україні станом на 27 вересня 2024 року аграрії зібрали 50,4 млн т нового врожаю з площі 14,2 млн га.
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