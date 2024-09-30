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АНАЛІТИКА

Підприємства у серпні збільшили виробництво молока - АВМ

09:23 30.09.2024 |

Новини АПК

 

Спека та відключення електроенергії негативно вплинули на продуктивність корів у липні, проте в серпні промисловий сектор виробив більше молока-сировини та перевищив минулорічні показники.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока, передає Укрінформ.

За попередніми даними Мінагрополітики, у серпні 2024 року господарства усіх категорій виробили 712 тис. тонн молока-сировини, що на 4% більше порівняно до липня поточного року, але на 2% менше порівняно до серпня 2023-го.

У січні-серпні 2024 року обсяги надою склали 4 млн 937,4 тис. т (-3% до минулорічного періоду). За проаналізований період частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 35%, а господарств населення - 65%.

Підприємства виробили 250,3 тис. т молока-сировини в серпні (+4% до липня поточного року та +6% до серпня 2023-го). Однак у січні-серпні 2024 року молочно-товарні ферми виробили 1 млн 990,5 тис. т молока, що на 5% більше, ніж торік.

У господарствах населення обсяги надою склали 461,7 тис. т молока, що на 5% більше порівняно до липня, але на 7% менше порівняно до серпня 2023 року. В січні-серпні 2024 року присадибні господарства виробили 2 млн 946,9 тис. т молока-сировини (- 8% до минулорічного періоду).

"Причиною скорочення обсягів виробництва молока-сировини в серпні порівняно до минулого року був негативний вплив сильної спеки вкупі з перебоями з постачанням електроенергії внаслідок російських ракетних ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Довготривалі відключення електроенергії призвели до перебоїв у роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах. Корови отримували теплові удари, що вплинуло на скорочення продуктивності", - зауважили аналітики галузевої асоціації.

Як повідомлялось, закупівельні ціни на молоко в Україні продовжують зростати внаслідок активного попиту на молоко-сировину, який переважає існуючу пропозицію.
 

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