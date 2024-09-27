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АНАЛІТИКА

Україна в новому сезоні експортувала понад 10 мільйонів тонн зернових

17:07 27.09.2024 |

Новини АПК

 

Україна з початку 2024/2025 маркетингового року (МР) експортувала 10, 053 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що у 2024/2025 МР, станом на 27 вересня, Україна вже експортувала 5,802 млн т пшениці (торік - 3,115 млн т), 1,253 млн т ячменю (торік - 603 тис. т), 7,5 тис. т жита (0,7 тис. т) та 2,734 млн т (2,599 млн т) кукурудзи.

Крім того, у зазначений період експортовано 18,3 тис. т борошна (проти 35,1 тис. т за аналогічний період торік).
 

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