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АНАЛІТИКА

Пальмова олія більше не найдешевша у світі

13:45 26.09.2024 |

Новини АПК

 

Пальмова олія перестала бути найдешевшою харчовою олією у світі. Тепер це соєва олія, пише Bloomberg.

На відміну від сої, соняшнику чи ріпаку, пальмові плантації дають урожай цілий рік і для них треба менше землі. Тому пальмова олія, як правило, дешевша. Два роки тому, у листопаді 2022 року, пальмова олія продавалася на $782 дешевше за тонну порівняно з соєвою.

Але зараз ситуація змінилася. Плантації в Індонезії та Малайзії, на які припадає 85% світового виробництва пальмової олії, стикнулися з проблемою, бо дрібні землевласники не хочуть вирізати старі дерева і висаджувати нові. Нові дерева олійної пальми починають давати урожай тільки через чотири-п'ять років, тоді як соя - вже через шість місяців.

Ціни на пальмову олію цього року зросли на 10%, тоді як соєва олія подешевшала на 9%.

Втім, пише Bloomberg, пальмова олія може незабаром відновити свої позиції. Основні споживачі, такі як кондитерські компанії, а також ресторани та готелі в Індії, навряд чи одразу кинуться шукати заміну. Крім того, попит буде підтримуватися завдяки виробникам біодизелю в Індонезії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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