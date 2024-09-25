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Україна експортує молочну продукцію до 29 країн
13:34 25.09.2024 |
Для українських молочних продуктів вже відкриті ринки 29 країн світу, ще 11 ринків перебувають у процесі відкриття.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"Наразі Держпродспоживслужбою відкрито для доступу українських молочних продуктів на ринки країн ЄС, а також таких країн світу як Канада, Японія, Корея, Великобританія, Китай, країни Перської затоки, країни Африки. Загалом це 29 країн світу. В стані відкриття знаходиться ще 11 ринків (серед яких Чилі, Індонезія, Індія, Коста-Рика, Колумбія, Бразилія, Венесуела, і т. д.)", - йдеться у повідомленні.
Нині також досліджуються молочні ринки Королівства Марокко та Королівства Саудівська Аравія, зокрема вимоги до виробництва та обігу молочних продуктів.
Крім того, Україна щороку підтверджує свій статус країни, вільної від ящуру без вакцинації, що експортувати сире молоко.
Як повідомлялось, Україна у серпні попри скорочення надоїв збільшила експорт молочних продуктів, зокрема вершкового масла, цьому сприяли дефіцит молочних жирів у світі та зростання цін на біржові товари.
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