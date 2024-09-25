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Албанія відкрила ринок для українських виробників кормів для домашніх тварин
12:50 25.09.2024 |
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів спільно з Міністерством закордонних справ домовилися з Албанією про погодження двох нових сертифікатів для українських виробників.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
Зокрема, йдеться про Сертифікат здоров'я для консервованих кормів для домашніх тварин, призначених для імпорту або транзиту з України до Албанії, а також про Сертифікат здоров'я для жувальних предметів для домашніх тварин, призначених для відправлення або для транзиту через балканську країну.
Зазначається, що погоджену форму ветеринарного сертифікату зазначених категорій продукції оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.
За словами очільника відомства Сергія Ткачука, диверсифікація міжнародних ринків збуту - в фокусі особливої уваги Держпродспоживслужби. Водночас розвиток вітчизняного бізнесу в значній мірі залежить від розширення географії експорту.
У Держпродспоживслужбі нагадали, що для здійснення експорту української продукції тваринного походження потрібно подати запит оператора ринку до територіального органу за місцем розташування.
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