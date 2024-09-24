Болгарія попросила ЄК призупинити імпорт українських яєць, щоб врегулювати ситуацію на своєму ринку

Європейська Комісія має заборонити імпорт до Болгарії яєць українського походження, оскільки це негативно впливає на місцеве виробництво, заявив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгій Тахов на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства в Брюсселі в понеділок.

"За перші шість місяців поточного 2024 року він (імпорт яєць - ІФ-У) досяг 2,618 тис. тонн, що є п'ятикратним зростанням у річному обчисленні. Заявлені імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку", - процитував його виступ сайт Мінсільгоспу Болгарії.

Міністр обґрунтував запит тим, що захисні заходи, ухвалені дотепер на рівні ЄС, не дають очікуваного стримувального ефекту і не є достатнім чинником для полегшення ситуації на ринку яєць у Болгарії.

"Кожна країна стежить за нормальним перебігом бізнес-процесів у своїй країні, щоб захистити інтереси своїх сільгоспвиробників", - сказав журналістам перед початком засідання міністр Тахов.

Він наголосив, що мета - знайти точку дотику, на якій будуть збережені права болгарських виробників.

"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно призводити до банкрутств і порушення прав наших фермерів", - акцентував міністр.

Тахов уточнив, що йдеться про свіжі курячі яйця, що, крім великої напруженості, призвело ще й до банкрутств болгарських птахофабрик.

Болгарія попросила зупинити імпорт яєць з України на період регулювання свого внутрішнього ринку і надала Європейській Комісії дані, на підставі яких можна ухвалити рішення, уточнив Мінсільгосп Болгарії.

Як повідомлялося, Асоціація промислового птахівництва Болгарії поінформувала уряд про 400%-ве зростання імпорту яєць з України у 2024 році. Асоціація стверджує, що імпортне мито не працює - воно становить лише 5% від оптової ціни яєць, тому не змогло стримати потік імпорту. Навпаки, з моменту його введення поставки яєць з України зросли. У травні до Болгарії було імпортовано близько 311 тонн яєць, тоді як у липні лише два регіони - Велико Тирново та Добрич - побачили на своїх ринках 432 тонни.

Асоціація промислового птахівництва Болгарії наполягає, щоб уряд звернувся до Єврокомісії і зажадав протягом 120 днів ввести заборону на імпорт українських яєць. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони готові почати масовий мітинг.