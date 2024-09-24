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Болгарія попросила ЄК призупинити імпорт українських яєць, щоб врегулювати ситуацію на своєму ринку
14:29 24.09.2024 |
Європейська Комісія має заборонити імпорт до Болгарії яєць українського походження, оскільки це негативно впливає на місцеве виробництво, заявив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгій Тахов на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства в Брюсселі в понеділок.
"За перші шість місяців поточного 2024 року він (імпорт яєць - ІФ-У) досяг 2,618 тис. тонн, що є п'ятикратним зростанням у річному обчисленні. Заявлені імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку", - процитував його виступ сайт Мінсільгоспу Болгарії.
Міністр обґрунтував запит тим, що захисні заходи, ухвалені дотепер на рівні ЄС, не дають очікуваного стримувального ефекту і не є достатнім чинником для полегшення ситуації на ринку яєць у Болгарії.
"Кожна країна стежить за нормальним перебігом бізнес-процесів у своїй країні, щоб захистити інтереси своїх сільгоспвиробників", - сказав журналістам перед початком засідання міністр Тахов.
Він наголосив, що мета - знайти точку дотику, на якій будуть збережені права болгарських виробників.
"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно призводити до банкрутств і порушення прав наших фермерів", - акцентував міністр.
Тахов уточнив, що йдеться про свіжі курячі яйця, що, крім великої напруженості, призвело ще й до банкрутств болгарських птахофабрик.
Болгарія попросила зупинити імпорт яєць з України на період регулювання свого внутрішнього ринку і надала Європейській Комісії дані, на підставі яких можна ухвалити рішення, уточнив Мінсільгосп Болгарії.
Як повідомлялося, Асоціація промислового птахівництва Болгарії поінформувала уряд про 400%-ве зростання імпорту яєць з України у 2024 році. Асоціація стверджує, що імпортне мито не працює - воно становить лише 5% від оптової ціни яєць, тому не змогло стримати потік імпорту. Навпаки, з моменту його введення поставки яєць з України зросли. У травні до Болгарії було імпортовано близько 311 тонн яєць, тоді як у липні лише два регіони - Велико Тирново та Добрич - побачили на своїх ринках 432 тонни.
Асоціація промислового птахівництва Болгарії наполягає, щоб уряд звернувся до Єврокомісії і зажадав протягом 120 днів ввести заборону на імпорт українських яєць. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони готові почати масовий мітинг.
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