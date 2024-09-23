Україна за 2023/2024 МР експортувала майже 692 тисячі тонн цукру

За підсумками 2023/2024 маркетингового року Україна експортувала 691,8 тис. тонн цукру, із них до країн Європейського Союзу відправлено 77%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».

Зазначається, що основними країнами-імпортерами українського цукру в ЄС стали Італія, чия частка в експорті українського цукру до ЄС склала 19%, Болгарія (18%) та Угорщина (14%).

Крім того, за межі ЄС Україна експортувала вітчизняний цукор в Камерун (17% експорту на Світовий ринок), Лівію (15%) та Туреччину (11%).

Як повідомлялось, в Україні розпочався новий сезон збирання та переробки цукрових буряків врожаю 2024 року.



