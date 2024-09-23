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Україна за 2023/2024 МР експортувала майже 692 тисячі тонн цукру
13:34 23.09.2024 |
За підсумками 2023/2024 маркетингового року Україна експортувала 691,8 тис. тонн цукру, із них до країн Європейського Союзу відправлено 77%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».
Зазначається, що основними країнами-імпортерами українського цукру в ЄС стали Італія, чия частка в експорті українського цукру до ЄС склала 19%, Болгарія (18%) та Угорщина (14%).
Крім того, за межі ЄС Україна експортувала вітчизняний цукор в Камерун (17% експорту на Світовий ринок), Лівію (15%) та Туреччину (11%).
Як повідомлялось, в Україні розпочався новий сезон збирання та переробки цукрових буряків врожаю 2024 року.
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