В Україні вже зібрали понад 44 мільйони тонн нового врожаю

Українські аграрії станом на 20 вересня 2024 року зібрали 44,5 млн тонн нового врожаю з площі 12,5 млн га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Загалом зібрано 31,9 млн тонн зернових, 11 млн т олійних та 1,7 млн т цукрового буряку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пшениці намолочено 22,3 млн т із площі 4,9 млн га, ячменю - 5,5 млн тонни із площі 1,41 млн га, гороху - 465,3 тис. т із площі 212,2 тис. га та кукурудзи - 2,4 млн т із площі 514,5 тис. га.

Крім цього, українські аграрії намолотили 132 тис. т проса з площі 68,2 тис. га, гречки - 99,4 тис. т з площі 66 тис. га, насіння ріпаку - 3,4 млн т з площі 1 265,9 тис. га.

Щодо врожайності соняшнику та сої, то намолочено 4,9 млн т та 2,6 млн т насіння відповідно (із площ 2,4 млн га та 1,3 млн га).

Лідерами валового збору зернових стали сільгосптоваровиробники Одещини - 4,1 млн т, Полтавщини - 2,4 млн т та Вінниччини - 2,3 млн т.

По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 63,4 ц/га, Івано-Франківщини - 58,6 ц/га та Буковини - 57 ц/га.