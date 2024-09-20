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В Україні виробництво соняшникової олії збільшилося на 13,7%
23:14 20.09.2024 |
В Україні у 2023-2024 маркетинговому році (МР) збільшились обсяги виробництва соняшникової олії на 13,7% та обсяги експорту - на 17% порівняно з довоєнним 2020-2021 МР.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба асоціації «Укроліяпром».
«Обсяги виробництва та експорту олії соняшникової не тільки досягли, але й перевищили деякі довоєнні періоди, і склали відповідно у 6,6 млн т та 6,2 млн т. У порівнянні з довоєнним 2020/21 МР, обсяги виробництва та експорту олії соняшникової у 2023/24МР зросли відповідно на 13,7 % та на 17%», - йдеться у повідомленні.
Зростання виробництва соняшникової олії сприяло нарощування переробки насіння. Зокрема, було перероблено 14,8 млн т насіння соняшнику, що на 1,3 млн т більше проти 2022/23 МР.
Вперше в Україні перероблено 1 млн т ріпаку, що становить 23,3% від урожаю минулого року, а експорт ріпакової олії досяг рекордних 424 тис. т, (+з 404% порівняно з 2022/23 роком). Також зросло виробництво й експорт соєвої олії та шроту - на 22% і 29% відповідно.
Загалом в Україні переробили 17,4 млн. т насіння олійних культур, з яких 14,8 млн т соняшнику, 1,6 млн т сої та мільйон т ріпаку.
За прогнозами «Укроліяпром», у 2024/25 МР виробництво соняшнику зменшиться до 12 -12,5 млн т, через скорочення посівних площ його на 2-3%. Водночас, виробництво соєвих бобів зросте до 5,1-5,5 млн т, завдяки збільшенню площ посіву на понад 46%. Виробництво насіння ріпаку очікується на рівні 3,4-3,6 млн т проти 4,1-4,4 млн т у 2023/24 МР.
В асоціації наголосили, щодо необхідності створення умов для максимальної переробки насіння олійних культур на вітчизняних потужностях та нарощування виробництва та експорту продукції з високою доданою вартістю залишається незмінною.
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