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АНАЛІТИКА

В Україні запровадили нові вимоги до якості сирого молока

17:12 20.09.2024 |

Новини АПК

 

В Україні набрали чинності нові вимоги щодо якості та безпеки сирого молока, запроваджені в рамках інтеграції з ринком молока Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Так, запроваджено вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці та продаватиметься як харчовий продукт кінцевому споживачеві.

Чітко встановлюються місця та правила реалізації такого молока: безпосередньо з господарства з виробництва молока, фермерського магазину, із ємності для молока (цистерна, резервуар тощо), молочного автомата для нефасованого сирого молока. Затверджено вимоги до молочних автоматів для нефасованого сирого молока.

Також запроваджуються нові вимоги до господарств з виробництва молока та до тварин, які дають молоко.

Крім того, вводяться чіткі механізми проведення лабораторних досліджень (випробувань) сирого молока, отриманого в місцях первинного виробництва, на залишки протимікробних препаратів/антибіотиків, точку замерзання, а також лужну фосфатазу під час дослідження молока безпосередньо після термічної обробки.

Наказом Мінагрополітики затверджено специфічні функції національної референс-лабораторії, основною метою якої є організаційно-методичне керівництво, консультативна та практична допомога мережі лабораторій контролю якості сирого молока.

"Це віхова подія, що посилює інституційну здатність ризикоорієнтованої системи контролю у молочному секторі", - прокоментували в міністерстві запровадження нових правил.


В Україні запровадили нові вимоги до якості сирого молока
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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