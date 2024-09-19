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Рада підтримала удосконалення в аграрному держреєстрі
13:27 19.09.2024 |
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 11063-д "Про Державний аграрний реєстр", що сприятиме подальшій цифровізації українського агросектору і є однією з вимог міжнародних партнерів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Також Державний аграрний реєстр має стати єдиним електронним вікном для спілкування агровиробників і органами влади. Завдяки прийнятому закону, в ДАР буде розширено коло тих, хто зможе отримати державну допомогу", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Згідно з прийнятим в цілому законом передбачається розширення кола користувачів ДАР, зазначили в міністерстві.
Державну підтримку зможуть отримувати не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб'єкти агропромислового комплексу.
Нагадаємо:
Онлайн платформа Державний аграрний реєстр була запущена 12 серпня 2022 року за підтримки Європейського Союзу. Платформа була створена для допомоги українським агровиробникам. Станом на 18 вересня 2024 року в Державному аграрному реєстрі зареєстровано більше 176 тисяч сільгосптоваровиробників. Протягом зазначеного періоду через Державний аграрний реєстр було реалізовано більше 50 програм підтримки.
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