Урожай пшениці у 2024 р. у 3,5 раза вищий за потребу внутрішнього ринку, проблем не буде - Мінагрополітики

Урожай пшениці в Україні 2024 року сягнув 22 млн тонн, Міністерство аграрної політики та продовольства домовилося з виробниками й трейдерами, що експорт не перевищить 16,2 млн тонн, що гарантує наявність необхідних для внутрішнього споживання 6 млн тонн цієї культури.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі Єдиного національного телемарафону.

"Фактично зібрано нового врожаю 22 млн тонн (пшениці - ІФ-У). При цьому наше внутрішнє споживання - близько 6 млн тонн. Тому виробництво було в будь-якому разі в 3,5 раза вище, ніж внутрішнє споживання", - сказав він.

Щоб гарантувати наявність необхідної кількості пшениці для внутрішнього споживання і не допустити надмірного експорту, Мінагрополітики підписало меморандум з виробниками й трейдерами. У ньому зафіксовано, що експорт не може бути більшим за 16,2 млн тонн пшениці. У разі досягнення цієї позначки уряд може призупинити експорт, акцентував перший заступник міністра.

Висоцький погодився, що врожай пшениці цього року в Україні нижчий за минулорічний, пояснивши це зниженням урожайності, а також скороченням перехідних залишків порівняно з роком раніше.

"Дійсно, торік перехідні залишки були вищими, ніж у попередні роки. Це було спричинено блокуванням експорту й іншими викликами. Цього року ми ввійшли в нормальний режим (експорту - ІФ-У), без перехідних залишків, але все одно наявного в країні зерна достатньо для внутрішнього споживання", - запевнив перший заступник міністра агрополітики.