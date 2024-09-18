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АНАЛІТИКА

Посухою охоплені близько 70% площ для посіву - Укргідрометцентр

13:20 18.09.2024 |

Новини АПК

 

За інформацією агрометеорологів, близько 70% площ для посіву охоплені посухою.

Про це на брифінгу сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас дійсно були аномально високі значення температури і впродовж літа, і у вересні... Тобто в нас наразі триває метеорологічне літо, тому що температура не знизилася настільки, щоб можна було фіксувати факт настання метеорологічної осені. Тобто на календарі - так, але метеорологічна - ні. Метеорологічна осінь починається тоді, коли середня добова температура у певному регіоні впродовж кількох днів 15 градусів і нижче. Наразі ми маємо вищі показники практично по всіх областях України і також плюс на додачу ще високих значень температури в нас дуже високий дефіцит опадів», - сказала Птуха.

Вона відзначила, що упродовж літа дефіцит опадів особливо спостерігався у південних, східних та центральних регіонах.

«Зараз, за інформацією наших агрометеорологів, близько 70% площ для посіву охоплені посухою. Навіть метровий шар абсолютно сухий. Переважно це стосується знову ж таки південного сходу України. І це впливає і на посівну, яка зараз починається. Вона досить повільно починається, але все ж таки сподіваємося, що ще є шанс, що це не завдасть сильної шкоди, наприклад, для врожаю наступного року», - сказала речниця Укргідрометцентру.

Як повідомлялося, українські аграрії станом на 10 вересня засіяли 639,9 тис. га озимих культур під урожай 2025 року.
 

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