З початку сезону Україна вже реалізувала 21% збіжжя від запланованого річного експорту

Глобальний експорт зернових і зернобобових в маркетинговому році 2024\2025 року має скласти 43 млн 200 тис. тонн. Станом на зараз Україна вже експортувала 21% збіжжя.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль повідомив в ефірі марафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Станом на 16 вересня Україна експортувала 8 млн 760 тис. тонн зернових та зернобобових. Ми очікуємо глобальний експорт в маркетинговому році 2024\2025 на рівні 43 млн 200 тис. тонн. Ми можемо констатувати, що 21% від річного експорту вже експортовано з початку маркетингового року", - сказав він.

Коваль додав, що ще очікується експорт пшениці - 11 млн 500 тис. тонн, ячменю - 1,5 млн тонн, кукурудзи - близько 19 млн 200 тис. тонн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2024/2025 маркетинговому році станом на 16 вересня Україна вже експортувала 4,752 млн т пшениці (торік станом на 20 вересня було 2,826 млн т), 1,166 млн т ячменю (торік - 594 тис. т), 7,5 тис. т жита (0,6 тис. т) та 2,505 млн т (2,464 млн т) кукурудзи.