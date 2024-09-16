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АНАЛІТИКА

Україна у новому сезоні експортувала вже 8,7 мільйона тонн зернових

16:57 16.09.2024 |

Новини АПК

 

Україна з початку 2024/2025 маркетингового року (МР) станом на 16 вересня експортувала 8,676 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що у 2024/2025 маркетинговому році станом на 16 вересня Україна вже експортувала 4,752 млн т пшениці (торік станом на 20 вересня було 2,826 млн т), 1,166 млн т ячменю (торік - 594 тис. т), 7,5 тис. т жита (0,6 тис. т) та 2,505 млн т (2,464 млн т) кукурудзи.

Крім того, експорт борошна становив 14,6 тис. т (проти 32,3 тис. т за аналогічний період минулого МР).
 

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