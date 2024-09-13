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В Україні вже зібрали понад 39 мільйонів тонн зернових та олійних
17:44 13.09.2024 |
Українські аграрії станом на 13 вересня 2024 року намолотили 39,06 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 10,9 млн га.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
"Загалом зібрано 30,08 млн тонн зернових, 8,2 млн тонн олійних та 741,5 тис. тонн цукрового буряку", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, пшениці намолочено 21,8 млн т із площі 4,9 млн га, ячменю - 5,5 млн тонн із площі 1,4 млн га, гороху - 461,6 тис. т із площі 212,2 тис. га.
Крім того, аграрії намолотили 110,4 тис. т проса з площі 56,8 тис. га, гречки - 88,2 тис. т з площі 56,2 тис. га, насіння ріпаку - 3,4 млн тонн з площі 1,3 млн га.
Аграрії також намолотили 2, 97 млн т насіння соняшнику з площі 1,5 млн га та 1,8 млн т насіння сої - з 909,5 тис. га.
Почалося збирання кукурудзи, вже зібрано 1,1 млн т насіння з площі 255,3 тис. га.
Зазначається, що по збиранню зернових лідирують сільгосптоваровиробники Вінниччини, які обмолотили 2,1 млн га. По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 62,9 ц/га.
Практично всі області збирають соняшник. Аграрії восьми областей - Вінниччини, Волині, Львівщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини та Буковини - збирають цукровий буряк.
Як повідомлялося, українські аграрії проводять сівбу озимих зернових, уже посіяно озимої пшениці - 101,1 тис. га, озимого ячменю - 3,7 тис. га, озимого жита - 0,4 тис. га, озимого ріпаку - 534,7 тис. га.
Аграрії Волинської, Рівненської та Тернопільської областей завершили сівбу озимого ріпаку.
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