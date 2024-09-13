Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дешево не буде: у Мінагрополітики дали прогноз щодо цін на овочі та картоплю

14:11 13.09.2024 |

Новини АПК

 

Дуже низьких цін на овочі в Україні цього року не очікується. На вартість впливатимуть витрати на зберігання.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).


"Ми в принципі по більшості овочевих культур маємо власне забезпечення. Немає перевиробництва, тому і не бачимо мегадешевих цін на овочі, в тому числі на картоплю. Але його достатньо десь по балансу. З точки зору об'єктивної собівартості виробництва ціна спів ставна", - сказав він.

Висоцький заявив, що значного імпорту чи експорту не передбачається, "плюс-мінус ми на рівні з внутрішнім ринком".

"Не буде таких екстрацін, як у 22-му, коли ми різко тимчасово втратили лівобережну частину Херсонщини і Запоріжжя. Але і не буде якихось меганизьких цін, тому що адаптувалися. Виробники розуміють, що споживання знизилося", - додав чиновник.

Висоцький нагадав, що ціни на овочі будуть традиційно підвищуватися до весни через витрати на зберігання. За його словами, електрика буде дорогою, тому вплив витрат буде більшим, ніж попереднього року.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. За даними Держстату, овочі подорожчали за місяць на 5,2%, за рік - на 36%.

Минулого року ціни на овочі в Україні були надзвичайно низькими через рекордний врожай.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2743
  0,0888
 0,22
EUR
 1
 45,4595
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9911  0,05 0,13 41,5678  0,05 0,11
EUR 45,3907  0,14 0,30 46,0819  0,16 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,05 0,13 41,3200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес