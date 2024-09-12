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Світові ціни на пшеницю різко зросли після атаки Росією зерновозу у Чорному морі
23:04 12.09.2024 |
Грудневі ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,2% після заяви України про влучення російської ракети в зерновоз у Чорному морі, як тільки судно вийшло з українських територіальних вод. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли до $5,9175 за бушель, найвищого показника з липня цього року.
В агентстві зазначають, що коливання цін на ринках зерна через події у Чорному морі були характерними у 2022 році. З того часу події у Чорному морі не мали суттєвого впливу на динаміку світових цін.
Сьогоднішня атака Росії на зерновоз відбулася на тлі низьких урожаїв пшениці у провідних країнах-виробниках та очікуваного скорочення постачання експортерами.
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