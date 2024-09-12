Світові ціни на пшеницю різко зросли після атаки Росією зерновозу у Чорному морі

Грудневі ф'ючерси на пшеницю зросли на 2,2% після заяви України про влучення російської ракети в зерновоз у Чорному морі, як тільки судно вийшло з українських територіальних вод. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли до $5,9175 за бушель, найвищого показника з липня цього року.

В агентстві зазначають, що коливання цін на ринках зерна через події у Чорному морі були характерними у 2022 році. З того часу події у Чорному морі не мали суттєвого впливу на динаміку світових цін.

Сьогоднішня атака Росії на зерновоз відбулася на тлі низьких урожаїв пшениці у провідних країнах-виробниках та очікуваного скорочення постачання експортерами.



