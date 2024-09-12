Україна вирішила відродити коноплярство. Засіють 8000 га

В Україні буде засіяно 8000 га промислової коноплі у 2025 році. Про це повідомив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак, посилаючись на експертні оцінки.

"Коноплі для промислових цілей є традиційною вітчизняною сільськогосподарською культурою, яка на довгий час практично випала із сівозміни. Вирощування конопель у промислових цілях стало можливим після ухвалення закону про медичний канабіс. Промислові коноплі - це також безліч продуктів із доданою вартістю - харчова, легка, целюлозно-паперова та інші галузі промисловості", - розповів Віштак.

За його словами, уряд докладає зусиль для відродження конопель. Вже ухвалено Закон України № 3528-IX щодо державного регулювання обігу рослин роду конопель, що дозволить збільшити площі посівів вже наступного року.

Коноплі для промислових цілей стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої вже не потрібно мати ліцензії чи квоти. Ці зміни у законодавстві спрощують агрокомпаніям вихід на даний сегмент ринку.

В Україні є найкращі сорти промислової коноплі з усього світу. У секторі працюють Інститут луб'яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України, дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель.

Також 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.

Культивування конопель сприяє аерації ґрунтів та очищенню їх від важких металів - цинку, міді та свинцю, додають у Мінагрополітики.