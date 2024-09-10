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АНАЛІТИКА

У ДАР стартував прийом заявок на субсидію на 1 га с/г угідь

12:54 10.09.2024 |

Новини АПК

 

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) у вівторок, 10 вересня, з 10:00 розпочинається прийом заявок на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати аграріям прифронтових областей компенсації на гектар, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Державні програмні підтримки сьогодні важливі, як ніколи. Особливо для аграріїв на тимчасово окупованих територіях і в зоні активних бойових дій. Адже це не лише про розвиток територій та підтримку цієї галузі - це про продовольчу безпеку воюючої країни", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Він запросив аграріїв Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей скористатися державною підтримкою та подати відповідні заявки.

У Мінагрополітики нагадали, що отримати фінансову допомогу зможуть аграрії, які провадять господарську діяльність на територіях можливих бойових дій; активних бойових дій; активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Бюджетні кошти надаватимуться отримувачам на безповоротній основі.

Аграрії, які провадять сільськогосподарську діяльність у зоні можливих бойових дій, отримають держдопомогу розміром 1000 грн у розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/засаджених сільгоспкультурами під урожай-2024.

Аграрії, які працюють у зоні активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, отримають держдопомогу розміром 2000 грн у розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних/засаджених сільгоспкультурами під урожай-2024.

Прийом заявок буде припинено 25 вересня 2024 року о 18:00.

Мінагрополітики опрацьовує зведені відомості, які надійшли від обласних комісій, та з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом здійснює до 1 грудня поточного року пропорційний розподіл бюджетних коштів у розрізі кожного отримувача, який затверджується наказом міністерства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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