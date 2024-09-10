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АНАЛІТИКА

Кабмін докапіталізував Фонд гарантування кредитів для аграріїв

23:37 09.09.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів збільшив статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 6 вересня, передає пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з документом, статутний капітал Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві збільшили на майже 82 млн гривень - до 817,6 млн грн.

"Збільшення статутного капіталу Фонду є важливим кроком для забезпечення стабільності та підтримки малих сільгоспвиробників в Україні. Це дозволить Фонду збільшити фінансову підтримку аграріям у складні часи через надання гарантій Фонду за кредитами банків для таких сільгоспвиробників", - пояснив голова Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Олег Приходько.

Нагадаємо, Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві надає часткові гарантії за кредитами фінансових установ для сільгоспвиробників із загальних банком землі до 500 га.

Фонд створений відповідно до постанови Кабміну №125 від 16 лютого 2022 року і повністю належить державі, управління його корпоративними правами здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства України.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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