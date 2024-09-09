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АНАЛІТИКА

Українські аграрії можуть забезпечити 95% продовольчих потреб ЗСУ - Висоцький

16:50 09.09.2024 |

Новини АПК

 

Українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві українських Сил оборони.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час Food Supply Forum, передає Укрінформ із посиланням на міністерство.

Під час форуму, зокрема, було презентовано нову модель постачання харчування для Збройних сил України на 2025 рік.

«Дуже важливо, щоб продукція, яка споживається нашими захисниками, була якісною і безпечною. Мінагрополітики затверджує принципи перевірки показників безпечності і якості. Також необхідно здійснювати моніторинг продовольства для армії, щоб ні в кого не було сумнівів у безпечності і якості продукції для ЗСУ», - зазначив Висоцький.

За його словами, у Стратегії продовольчої безпеки закладена можливість забезпечення українською продукцією Сил оборони, в тому числі, під час воєнного стану. Він наголосив, що продукція для ЗСУ має відповідати високим стандартам якості.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, є три ключові цілі даної стратегії.

Перша - стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок. Друга - забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення. Третя ціль - посилити безпекову складову й усунути загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо.
 

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