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АНАЛІТИКА

Якість і безпечність, як у ЄС: в Україні змінили вимоги до молочної продукції

23:03 05.09.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило наказ, який вносить зміни до вимог безпечності та якості молока і молочних продуктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що документ передбачає удосконалення заходів щодо виробництва та обігу молока й молочних продуктів, відповідно до європейського законодавства.

Зокрема, запроваджуються вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці та буде вводитись в обіг як харчовий продукт кінцевому споживачу. Крім того, нові вимоги стосуватимуться тих господарств з виробництва молока й тварин, від яких таке молоко отримується.

Встановлено місця та правила реалізації молока, а саме: безпосередньо з господарства з виробництва молока, з фермерського магазину, з ємності для молока (цистерна, резервуар тощо), молочного автомата для нефасованого сирого молока, молочних автоматів для нефасованого сирого молока.

Запроваджуються також механізми для проведення лабораторних досліджень (випробувань) сирого молока, отриманого в місцях виробництва. Молоко перевірятимуть на залишки антибіотиків, точку замерзання та лужну фосфатазу після термічної обробки.

У наказі також затверджено функції національної референс-лабораторії. Її основна мета полягає у організаційно-методичному керівництві, наданні консультацій та практичної допомоги лабораторіям, які досліджують сире молоко в межах програми контролю.

У міністерстві пояснили, що нові вимоги посилять інституційну спроможність системи контролю в молочному секторі та його готовність до інтеграції з ринком молока Європейського Союзу.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Як повідомлялось, у польському місті Білосток представники молочного сектору України і Польщі підписали Меморандум про взаєморозуміння.
 

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