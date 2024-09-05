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Аграрії використовують уже понад 150 тисяч гектарів розмінованих земель - Мінекономіки
13:57 05.09.2024 |
Українські аграрії використовують понад 150 тисяч гектарів ріллі, обстеженої, очищеної чи розмінованої саперами.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час тематичної конференції з реалізації пункту Формули миру «Продовольча безпека», передає Укрінформ, з посиланням на Мінекономіки.
«На сьогодні в Україні працює 51 сертифікований оператор. Щоб прискорити очищення земель уряд компенсує аграріям витрати на розмінування. Маємо вже 137 заявок на компенсацію розмінування земель загальною площею в понад 17 тисяч гектарів. У жовтні у Швейцарії відбудеться конференція із розмінування і ми очікуємо на подальшу підтримку партнерами наших зусиль», - зазначила Свириденко.
За її словами, Україна й надалі залишається одним з гарантів продовольчої безпеки у світі, завдяки тому, що змогла відновити шляхи постачання українського продовольства через порти Великої Одеси.
Зокрема, у сезоні 2023/2024 року Україна екпортувала 69,86 млн тонн зернових, насіння олійних культур та олій. Експорт кукурудзи зріс на 0,8%, пшениці - на 9%, соняшнику - на 22,8%.
Крім того, сільгосппродукція постачалася до 39 країн Африки, де експорт пшениці зріс на 40,6%, а соняшникової олії - на 153,1%.
За перше півріччя 2024 року порти Одеса, Південний та Чорноморськ обробили 47,2 млн т вантажів завдяки стабільності навігації.
Як повідомлялось, у межах програми "Grain from Ukraine" до Мозамбіку та Малаві відправлені 23 тисячі тонн української кукурудзи.
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