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АНАЛІТИКА

Україна стала одним з основних постачальників кукурудзи для Індії цього року

 

За перші вісім місяців 2024 року експорт української кукурудзи до Індії сягнув понад 400 000 тонн. Україна стала одним з основних постачальників кукурудзи на індійський ринок. Про це повідомляє аналітична компанія ASAP Agri.

Останні такі високі показники експорту до Індії спостерігалися у 2019 році.

Високий попит Індії на імпорт кукурудзи пов'язаний із планами збільшити використання культури для виробництва етанолу у 2024 році до рекордного рівня - 1,1 млн тонн порівняно лише з 32 000 тонн минулого року.

Однак подальші закупівлі української кукурудзи Індією залишаються під питанням.

"Наприкінці серпня продавці заявили про досить високі цінові пропозиції на кукурудзу українського походження для Індії - близько $240 за тонну CIF Індія. Але це зовсім неприйнятно для покупців, які вказували рівень близько $230 за тонну CIF", - прокоментувала брокер Atria Brokers Дора Бернардині.

Довідка

CIF (Cost, Insurance and Freight) - це міжнародний торговий термін, який означає, що вартість товару містить не тільки ціну самого товару, але й витрати на його транспортування до порту призначення, а також страхування під час перевезення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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