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Рада підтримала приєднання України до міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку
16:48 04.09.2024 |
Верховна Рада України ратифікувала рішення щодо приєднання України до Угоди про заснування Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку. Проект рішення розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України.
Приєднання України до Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку сприятиме доступу агровиробників до нових фінансових ресурсів для розвитку сільського господарства. Зокрема, забезпечить для українських аграріїв:
* можливість отримання українськими агровиробниками недорогих фінансових ресурсів, зокрема позик під низький відсоток або грантів, що спрямовуються Фондом на дослідження та впровадження інноваційних технологій для підтримки сільськогосподарського розвитку;
* доступ до бази даних Фонду та використання його останніх міжнародних інтелектуальних та технічних розробок у сфері агропромислового комплексу;
* отримання українськими сільгоспвиробниками кращих можливостей для участі у тендерах Фонду на закупівлю товарів та послуг для реалізації програм;
* зміцнення міжнародного іміджу України як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку Фонду на міжнародних політичних форумах.
Виконуючий обов'язки Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що приєднання України до Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (International Fund for Agricultural Development (IFAD)) позитивно вплине на роботу українських аграріїв, зокрема, розширить перед ними можливість отримання недорогих фінансових ресурсів.
«В процесі відновлення та розвитку українського агросектору в умовах повномасштабної війни приєднання до Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку дозволить забезпечити можливість отримати агровиробникам позик під низький відсоток або грантів на дослідження та впровадження інноваційних технологій для підтримки сільськогосподарського розвитку», - зазначив Тарас Висоцький.
Виконуючий обов'язки Міністра також наголосив, що приєднання до Угоди сприятиме розширенню міжнародного співробітництва України в агропродовольчій сфері, залученню додаткових фінансових ресурсів на розвиток сільського господарства, розширенню застосування новітніх технологій в аграрному виробництві, підвищенню продовольчої безпеки держави.
Довідково
Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (International Fund for Agricultural Development (IFAD)) є спеціалізованою установою ООН, метою діяльності якої є мобілізація додаткових ресурсів, що надаються на пільгових умовах для розвитку сільського господарства в країнах-членах. Фонд забезпечує фінансування проектів і програм, розроблених для впровадження, розширення, вдосконалення системи виробництва продуктів харчування, збільшення виробництва продуктів харчування та поліпшення умов життя та харчування в країнах, які цього потребують. Членами Фонду є 177 країн світу.
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