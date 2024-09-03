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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики та учасники зернового ринку домовилися про експорт у 2024/25 МР 16,2 млн тонн пшениці

11:44 03.09.2024 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики і продовольства та учасники зернового ринку в доповненнях до меморандуму про взаєморозуміння зафіксували у 2024/2025 маркетинговому році граничний для експорту обсяг у 16,2 млн тонн пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) згідно з кодом УКТ ЗЕД 1001, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Метою підписання меморандуму та додатка до нього є забезпечення продовольчої безпеки, прогнозованого, передбачуваного, гнучкого та стабільного режиму експорту зерна та сталого функціонування ринку зерна в Україні", - процитувала пресслужба слова виконувача обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.

Сторони також домовилися про щомісячний моніторинг обсягів експорту зерна та за необхідності коригування граничного обсягу експорту в січні 2025 року.

Як повідомлялося, Мінагрополітики та учасники зернового ринку в липні 2024 року підписали меморандум про взаєморозуміння на 2024/25 МР. Сторони домовилися співпрацювати щодо узгодження балансових характеристик зернового ринку України для гарантування продовольчої безпеки, стабілізації ринку зерна, прогнозованого експорту зерна та надходження валютної виручки.

Від учасників зернового ринку додаток підписали Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація, ГС Всеукраїнський аграрний форум, ГО Асоціація фермерів та приватних землевласників України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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