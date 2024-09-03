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Аграрії цьогоріч отримали майже ₴324 мільйони грантів на розвиток садівництва та теплиць
09:29 03.09.2024 |
З початку року 79 сільгоспвиробників отримали на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства понад 323,9 млн грн урядової грантової допомоги.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що 220,4 млн грн отримали 58 господарств на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, а 103,5 млн грн отримало 21 господарство на теплиці.
Зокрема, у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» 4 агропідприємств отримали 26,4 млн грн на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства.
У міністерстві повідомили, що з початку дії програми виплачено 1 млрд грн 231 суб'єктам господарювання. На розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства 179 господарств отримали 757,6 млн грн, а на теплиці 52 господарства - 271,4 млн грн.
Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.
Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
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