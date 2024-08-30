Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аграрії намолотили 33 млн тонн зернових та олійних, стартувало збирання кукурудзи - Мінагрополітики

22:26 30.08.2024 |

Новини АПК

 

Аграрії всіх областей України, прибираючи з полів зернові та олійні культури, станом на 29 серпня вже намолотили майже 33 млн тонн нового врожаю з 8,511 млн га порівняно з 31,955 млн тонн з 6,759 млн га тижнем раніше, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в п'ятницю.

Згідно з релізом, уже зібрано 28,712 млн тонн (28,595 млн тонн) зернових і 4,205 млн тонн (3,36 млн тонн) олійних.

Уточнено, що намолочено 21,76 млн тонн (21,74 млн тонн тижнем раніше) пшениці з 4,86 млн га, ячменю - 5,49 млн тонн з 1,4 млн га, гороху - 458,5 тис. тонн з 207,6 тис. га. тонн із 207,6 тис. га, гречки - 18,3 тис. тонн (6,2 тис. тонн) із 12,4 тис. га (4,3 тис. га), проса - 45,5 тис. тонн (20 тис. тонн) із 24,7 тис. га (11,9 тис. га). Інших зернових і зернобобових культур намолочено 909,3 тис. тонн (882,8 тис. тонн).

Зазначається, що цього тижня в Полтавській і Черкаській областях розпочалося збирання кукурудзи, площа якої наразі становила 6,6 тис. га.

В Україні триває збирання олійних. Зокрема, вже намолочено 3,404 млн тонн (3,362 млн тонн) ріпаку з 1,23 млн га, 381,8 тис. тонн сої (7 тис. тонн) з 223,7 тис. га (6,6 тис. га), соняшнику - 419,4 тис. тонн (51,7 тис. тонн) з 256,5 тис. га (46,7 тис. га).

Аграрії чотирьох областей - Вінницької, Львівської, Полтавської та Тернопільської - почали копати цукрові буряки, за тиждень площа їх збирання зросла з 0,2 тис. га до 1,2 тис. га.

Минулого року на цю саму дату Мінагрополітики відзвітувало про збирання понад 33 млн тонн урожаю, зокрема 29,184 млн тонн зернових із 6,642 млн га і понад 4 млн олійних із 1,43 млн га. Зокрема, пшениці було намолочено 22,14 млн тонн, ячменю - 5,81 млн тонн, гороху - 385,7 тис. тонн, гречки - 27,7 тис. тонн, проса - 34,1 тис. тонн.

Урожай ріпаку на цю дату торік становив 4 млн тонн, соняшнику - 49,4 тис. тонн і сої - 30,6 тис. тонн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1901
  0,0607
 0,15
EUR
 1
 45,7045
  0,1746
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8692  0,04 0,11 41,4462  0,05 0,12
EUR 45,3577  0,19 0,42 46,0650  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,13 0,33 41,0800  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес