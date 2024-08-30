Аграрії намолотили 33 млн тонн зернових та олійних, стартувало збирання кукурудзи - Мінагрополітики

Аграрії всіх областей України, прибираючи з полів зернові та олійні культури, станом на 29 серпня вже намолотили майже 33 млн тонн нового врожаю з 8,511 млн га порівняно з 31,955 млн тонн з 6,759 млн га тижнем раніше, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в п'ятницю.

Згідно з релізом, уже зібрано 28,712 млн тонн (28,595 млн тонн) зернових і 4,205 млн тонн (3,36 млн тонн) олійних.

Уточнено, що намолочено 21,76 млн тонн (21,74 млн тонн тижнем раніше) пшениці з 4,86 млн га, ячменю - 5,49 млн тонн з 1,4 млн га, гороху - 458,5 тис. тонн з 207,6 тис. га. тонн із 207,6 тис. га, гречки - 18,3 тис. тонн (6,2 тис. тонн) із 12,4 тис. га (4,3 тис. га), проса - 45,5 тис. тонн (20 тис. тонн) із 24,7 тис. га (11,9 тис. га). Інших зернових і зернобобових культур намолочено 909,3 тис. тонн (882,8 тис. тонн).

Зазначається, що цього тижня в Полтавській і Черкаській областях розпочалося збирання кукурудзи, площа якої наразі становила 6,6 тис. га.

В Україні триває збирання олійних. Зокрема, вже намолочено 3,404 млн тонн (3,362 млн тонн) ріпаку з 1,23 млн га, 381,8 тис. тонн сої (7 тис. тонн) з 223,7 тис. га (6,6 тис. га), соняшнику - 419,4 тис. тонн (51,7 тис. тонн) з 256,5 тис. га (46,7 тис. га).

Аграрії чотирьох областей - Вінницької, Львівської, Полтавської та Тернопільської - почали копати цукрові буряки, за тиждень площа їх збирання зросла з 0,2 тис. га до 1,2 тис. га.

Минулого року на цю саму дату Мінагрополітики відзвітувало про збирання понад 33 млн тонн урожаю, зокрема 29,184 млн тонн зернових із 6,642 млн га і понад 4 млн олійних із 1,43 млн га. Зокрема, пшениці було намолочено 22,14 млн тонн, ячменю - 5,81 млн тонн, гороху - 385,7 тис. тонн, гречки - 27,7 тис. тонн, проса - 34,1 тис. тонн.

Урожай ріпаку на цю дату торік становив 4 млн тонн, соняшнику - 49,4 тис. тонн і сої - 30,6 тис. тонн.