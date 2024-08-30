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В Україні оголошені перші орендні аукціони за проєктом «Земельний банк»
16:17 30.08.2024 |
Фонд державного майна України запустив проєкт «Земельний банк»; перші аукціони з оренди сільськогосподарської землі вже оголошено у системі Prozorro.Продажі.
Про це в Телеграмі повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Укрінформ.
«Земельний банк - стартував. Перші 16 аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель - вже на Prozorro.Продажі», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що запропоновані для оренди земельні ділянки розташовані у Вінницькій області; їхня загальна площа - 1075 га.
Детальніше можна ознайомитися за посиланням.
До кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тис. га державних сільськогосподарських земель у 20 областях України.
За словами Коваля, наступними областями, де державні сільгоспземлі можна буде орендувати через аукціон, стануть Хмельницька, Кіровоградська, Київська та Запорізька.
Як повідомлялось, завершився процес створення ТОВ «Державний земельний банк», що дає змогу запустити в Україні аукціони з оренди державних земель.
Проєкт «Земельний банк» надає аграріям доступ до державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони.
Переможці аукціонів мають можливість укласти договори оренди державних земель строком до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років - для багаторічних. Стартова ціна лотів становитиме 12% нормативної грошової оцінки землі.
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