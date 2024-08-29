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Україна експортувала понад 6,7 мільйона тонн зернових
17:32 29.08.2024 |
Україна з початку 2024/2025 маркетингового року станом на 28 серпня експортувала 6,746 млн т зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Зокрема, у цьому МР Україна вже експортувала 3,387 млн т пшениці (торік було 1,773 млн т), 1,902 млн т ячменю (торік - 460 тис. т), 0,3 тис. т жита (0,6 тис. т) та 2,241 млн т (1,916 млн т) кукурудзи.
Водночас експорт борошна становив 10,5 тис. т (проти 20,8 тис. т за аналогічний період минулого МР).
Як повідомлялось, український ринок ячменю зазнає істотних змін; експорт цієї культури може скоротитися до 300 тис. т на місяць проти законтрактованих у серпні 600 тис. т, якщо Китай перестане активно закуповувати продукцію.
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