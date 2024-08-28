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АНАЛІТИКА

USAID і ФАО підтримають аграріїв з прифронтових територій

16:05 28.08.2024 |

Новини АПК

 

Представники Міністерства аграрної політики та продовольства обговорили з делегаціями Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) питання підтримки забезпечення українських аграріїв зерновими рукавами та модульними зерносховищами.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає Укрінформ.

«Зернові рукави та модульні зерносховища допоможуть аграріям зберегти від обстрілів російського агресора зібраний врожай, а також сприятимуть забезпеченню внутрішньої продовольчої безпеки цих регіонів і України в цілому», - зазначив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він зауважив, що з обласними військовими адміністраціями - Херсонської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Донецької, Миколаївської та Дніпропетровської областей, оцінено потребу у безкоштовних рукавах для тимчасового зберігання зернових у прифронтових територіях на 2024 рік.

Зі свого боку представники міжнародних організацій запевнили в своїй подальшій підтримці українських аграріїв. Сторони домовилися спільно визначити критерії для надання допомоги аграріям у прифронтових територіях, а також разом координувати зусилля щодо підтримки фермерів.

У зустрічі взяли участь заступник керівника проєктів місії USAID в Україні «Жнива» Марк Поммервіль, старший радник USAID з розвитку підприємництва місії USAID в Україні «Урожай» Браян Фейхі, спеціаліст з управління проєктами USAID Анна Богданова та заступник голови офісу ФАО Луїс Амайя.

Як повідомляв Укрінформ, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФAO) розширює програму на Миколаївську та Харківську області, у межах якої фермери зможуть отримати модульні зерносховища.

На Херсонщині 147 аграріїв подали заявки на отримання модульних зерносховищ.
 

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