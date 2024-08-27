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Зроблено в Україні": Перелік сільгосптехніки з компенсацією аграріям уже налічує понад 11 тисяч позицій
16:00 26.08.2024 |
Перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується державою на рівні 25% розширили до 11 264 одиниць від 121 українського виробника.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
"На сьогодні в програмі беруть участь 121 завод-виробник, які пропонують понад 11 тис. одиниць сільгосптехніки. Загалом цього року на програму виділили 1 млрд грн", - - сказала перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Для отримання компенсації агровиробникам потрібно обрати постачальника з офіційного переліку на сайті Міністерства економіки, придбати необхідну техніку, а також подати заявку та підтвердні документи до уповноваженого банку.
Виробники, які бажають включити свою техніку до переліку, можуть звернутися до Міністерства економіки через офіційну електронну пошту - [email protected]. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.
На початку липня перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується до 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, був розширений до 8 705 одиниць. Усього в списку тоді був 101 український виробник.
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