Перелік сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується державою на рівні 25% розширили до 11 264 одиниць від 121 українського виробника.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"На сьогодні в програмі беруть участь 121 завод-виробник, які пропонують понад 11 тис. одиниць сільгосптехніки. Загалом цього року на програму виділили 1 млрд грн", - - сказала перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Для отримання компенсації агровиробникам потрібно обрати постачальника з офіційного переліку на сайті Міністерства економіки, придбати необхідну техніку, а також подати заявку та підтвердні документи до уповноваженого банку.

Виробники, які бажають включити свою техніку до переліку, можуть звернутися до Міністерства економіки через офіційну електронну пошту - [email protected]. Заявка повинна бути подана в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

На початку липня перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується до 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, був розширений до 8 705 одиниць. Усього в списку тоді був 101 український виробник.