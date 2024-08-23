Україна та Індія підписали угоду про співпрацю в агросекторі

Уряди України та Індії підписали Угоду про співробітництво у галузі сільського господарства та харчової промисловості. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Мета Угоди - розширити взаємовигідну співпрацю, створити сприятливі умови для ринкових відносин та підвищити національну продовольчу безпеку країн, уточнюють у міністерстві.

Угода була підписана за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який перебуває з візитом у Києві.

Угода передбачає співпрацю у таких областях:

* Обмін інформацією про закони, стандарти та зразки продукції, що становлять взаємний інтерес.

* Обмін інформацією між відповідними науково-дослідними інститутами у галузі сільського господарства та харчової промисловості з науково-практичної діяльності (ярмарки, виставки, конференції, симпозіуми тощо).

* Проведення спільних наукових досліджень генетики, селекції, біотехнології, захисту рослин, збереження продуктивності ґрунтів, механізації, водних ресурсів тощо, та взаємного застосування наукових результатів.

* Обмін досвідом у галузі тваринництва на основі сучасних наукових досліджень та технологій з метою збільшення високопродуктивних молочних порід великої рогатої худоби та обміну генетичними ресурсами.

* Обмін досвідом у сфері рослинництва, зокрема, зернових та зернобобових культур (технології вирощування, управління дослідженнями, зберігання, перероблення та збут).

* Обмін досвідом у сфері насінництва на основі сучасних технологій; обмін інформацією про сертифікацію насіннєвого матеріалу відповідно до законодавства Сторін.

* Співпраця у сфері експертизи сортів рослин та захисту прав на сорти рослин обмін зразків насіння на вигідних умовах, у тому числі за принципом давай та бери.

* Вивчення ефективності та можливості реалізації різних видів зрошення, включно з мікрозрошенням, що містить крапельне зрошення.

* Проведення наукових досліджень щодо ефективного використання різних добрив для їх подальшої реєстрації.

* Співробітництво у сфері торгівлі сільськогосподарської та продовольчої продукції.

* Сприяння створенню спільних підприємств та обміну інформацією про розвиток ринків збуту продовольчих товарів.

* Обмін інформацією та методологією ефективного використання харчових та пакувальних технологій.

* Співробітництво в галузі сільськогосподарських досліджень та безпеки харчових продуктів та їх стандартів.

* Співробітництво в аквакультурі та рибному господарстві, зокрема обмін досвідом у сфері технологій аквакультури риб та безхребетних, управління національним фондом рибогосподарських водних об'єктів України та Індії та їх раціональне використання для цілей аквакультури тощо.

Угода набирає чинності з дати її підписання та діє протягом п'яти років.